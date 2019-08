Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir (4)

- Secondo quanto sostiene l’ambasciatore Pontecorvo, al momento il Pakistan non ha molte opzioni per reagire alla crisi e concentrerà la sua azione anzitutto sulla mobilitazione internazionale. “Le opzioni non sono molte. Le azioni si concentreranno anzitutto sulla mobilitazione internazionale in cui Islamabad ha qualche carta da giocare”, sottolinea il diplomatico. Tra gli attori internazionali che potrebbero appoggiare in sede Onu la posizione di Islamabad vi sono Turchia e Cina, che hanno già espresso la propria vicinanza al Pakistan. Secondo Pontecorvo, la speranza delle leadership pachistana è che il sostegno si allarghi soprattutto tra i paesi musulmani. (segue) (Sic)