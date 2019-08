Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir (5)

- La regione himalayana del Jammu e Kashmir è divisa tra India e Pakistan con denominazioni differenti: Nuova Delhi ha il controllo di circa metà del Jammu e Kashmir, mentre il Pakistan controlla un terzo della regione, divisa in due province di fatto, Gilgit-Baltistan e Azad Kashmir. Tuttavia entrambi i paesi rivendicano la regione per intero. Dalla divisione tra India e Pakistan nel 1947, i due paesi hanno combattuto tre guerre - nel 1948, 1965 e 1971 - due delle quali proprio per le rivendicazioni sul Kashmir. Lo Stato indiano del Jammu e Kashmir è unico nel suo genere nella confederazione, essendo il solo a maggioranza musulmana. (segue) (Sic)