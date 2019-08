Pakistan: ambasciatore Pontecorvo a “Nova”, Islamabad preoccupata per situazione nel Kashmir (6)

- Lo scorso 4 agosto la Camera bassa indiana Lok Sabha ha approvato il disegno di legge sulla revoca dello status speciale del Jammu e Kashmir attraverso l’abrogazione degli articoli 370 e 35A della Costituzione. La legge, approvata il 6 agosto anche dalla Camera alta, è passata con 367 voti a favore e 67 contrari. Il disegno di legge cambia lo status amministrativo di Jammu e Kashmir da Stato a territorio sindacale. Nel sistema indiano, i governi statali mantengono una significativa autorità sulle questioni locali, ma Nuova Delhi ha più voce in capitolo negli affari di un territorio sindacale. Anche la remota regione montuosa del Ladakh, attualmente parte del Jammu e del Kashmir, sarà separata e trasformata in un territorio sindacale autonomo. Ieri il Pakistan ha annunciato di voler escludere l'opzione militare per risolvere i disaccordi con l'India. "Il Pakistan sta esaminando le opzioni politiche, diplomatiche e legali. Non stiamo esaminando le opzioni militari ... Abbiamo preso la decisione di salvaguardare ed essere vigili contro qualsiasi situazione", ha dichiarato il ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi durante una conferenza stampa. (Sic)