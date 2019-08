Etiopia-Sudafrica: arresti stranieri, Addis Abeba segue caso 150 cittadini etiopi

- Il governo dell'Etiopia lavora affinché 150 cittadini etiopi che sono stati arrestati in Sudafrica siano rilasciati. Lo ha detto ai media locali il portavoce del ministero degli Esteri, Nebiat Getachew, precisando che i concittadini fanno parte dei circa 600 stranieri fermati mercoledì scorso a Johannesburg dalla polizia sudafricana nel quadro di un controllo. Nel corso di una conferenza stampa convocata oggi ad Addis Abeba, Getachew ha aggiunto che la retata è stata fatta per colpire i commercianti che lavorano nel paese senza regolare permesso, e assicurato che l'ambasciata etiope a Pretoria sta seguendo da vicino lo sviluppo dei fatti. Secondo Nebiat, sono già stati firmati accordi di lavoro all'estero con i paesi del Medio Oriente, in particolare Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania. (segue) (Res)