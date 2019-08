Etiopia-Sudafrica: arresti stranieri, Addis Abeba segue caso 150 cittadini etiopi (2)

- La polizia sudafricana ha riferito che l'operazione di mercoledì era volta a contrastare pratiche commerciali illegali, comprese quelle dei lavoratori del settore automobilistico privato, come gli autisti. Lo riferisce il quotidiano locale "Citizen", aggiungendo che nel corso delle operazioni le autorità hanno anche confiscato armi da fuoco e "una grande spedizione" di merci contraffatte in vari edifici. David Makhura, governatore della provincia settentrionale di Gauteng, ha espresso soddisfazione per il numero di fermi, spiegando che "il problema principale" riguarda la gestione dei lavoratori delle società di trasporto privato con conducente, che "non dovrebbero girare sulle nostre strade". L'operazione è stata molto commentata sui social media, dove alcune voci si sono sollevate sul rischio di alimentare atteggiamenti xenofobi in Sudafrica. (Res)