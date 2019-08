Sicurezza lavoro: Capone (Ugl) su vittime in Lombardia, non si può morire con questa frequenza, occorre più formazione

- L'Ugl esprime il suo cordoglio alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita sul posto di lavoro in Lombardia. Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alle morti sul lavoro avvenute nelle ultime 24 ore in Lombardia e che hanno causato due morti e tre feriti. "Non si può continuare a morire con questa frequenza, occorre promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e una formazione degli operai più adeguata, soprattutto in quei luoghi dove il rischio di infortuni è maggiore. L'Ugl è in tour con 'Lavorare per vivere' per sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno e per dire basta a queste stragi. Proprio ieri eravamo a Lettomanoppello (PE) con 262 sagome per ricordare i morti sul lavoro di Marcinelle." (Com)