Speciale difesa: premier georgiano Bakhtadze, eventi come esercitazioni Agile Spirit ci avvicinano alla Nato

- Vedere più Nato in Georgia e più Georgia nella Nato: è questo l’obiettivo dichiarato delle autorità di Tbilisi. Lo ha detto il premier georgiano, Mamuka Bakhtadze, alla cerimonia di chiusura dell'esercitazione militare multinazionale Agile Spirit 2019. Secondo il capo del governo, i militari georgiani sono stati veri e propri partner delle loro controparti, hanno condiviso esperienze e sono pronti ora a dimostrare la capacità operativa in un ambiente multinazionale. “Sono trascorsi undici anni dalla più grave tragedia della nostra storia, quando la Federazione Russa ha occupato due regioni storiche della Georgia. Questa è la sfida più dolorosa per il nostro paese. Cari amici, la nostra risposta a questa sfida più urgente sono solo la pace e lo sviluppo della Georgia”, ha detto Bakhtadze. “La nazione georgiana ha fatto la sua scelta di civiltà, il che implica la piena integrazione della Georgia nelle strutture europee ed euro-atlantiche. Questa è una scelta sovrana della nostra nazione e non è diretta contro nessuno. Queste esercitazioni hanno contribuito a rafforzare ulteriormente l'interoperabilità della Georgia con gli Stati Uniti e i suoi paesi partner e a mantenere un ambiente stabile e sicuro nella regione del Mar Nero", ha affermato il premier georgiano. (Res)