Bielorussia: Exim Finance valuta opportunità d'investimento, focus su energia, turismo e infrastrutture

- Il gruppo di investimenti e finanziario Exim Finance sta studiando le potenzialità del mercato bielorusso al fine di attuare progetti di investimento. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Belta” che cita l'Agenzia nazionale per gli investimenti e la privatizzazione della Bielorussia dopo un incontro con il rappresentante ufficiale della società Kamila Yelshibekova. Il vicedirettore dell'agenzia Denis Meleshkin ha informato Kamila Yelshibekova sui principali vantaggi di fare affari in Bielorussia, sugli incentivi fiscali e ha presentato una serie di proposte di investimento. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti della Camera di commercio e dell'industria bielorussa. Yelshibekova ha menzionato l'interesse di Exim Finance a realizzare progetti nel settore dell'energia rinnovabile e alternativa, del turismo, dell'industria di trasformazione e dell'ingegneria civile. Denis Meleshkin ha invitato i principali dirigenti di Exim Finance a partecipare al forum bielorusso industriale e sugli investimenti che si terrà a Minsk a settembre. La parte bielorussa ha confermato la disponibilità ad aiutare Exim Finance a realizzare i suoi progetti di investimento in Bielorussia. Fondato nel 2011, il gruppo Exim Finance ha realizzato oltre 150 progetti di investimento. (Res)