Governo: Brunetta (FI), Italia rischia la fine della Grecia

- In questa situazione, “l'Italia rischia di fare la fine della Grecia”. Lo ha scritto, in una nota, il deputato e responsabile economico di Forza Italia Renato Brunetta. “I mercati finanziari, che ad agosto sono fortemente orientati alla speculazione, scontano infatti il rischio politico che può sfociare in una crisi pesantissima che si potrebbe sviluppare proprio nel momento in cui dovrà essere approvata la prossima delicatissima legge di Bilancio", ha aggiunto.(Com)