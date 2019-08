Roma: Tempesta-Scatà (Pd), M5s boccia mozione per messa in sicurezza lungotevere della Vittoria

- "Il Movimento 5 stelle boccia in Aula Giulio Cesare la mozione del Pd che impegnava Roma Capitale a dare inizio ai lavori di messa in sicurezza su lungotevere della Vittoria. Il tratto di strada, da piazza maresciallo Giardino a Piazza del Fante è, da anni, scenario di incidenti mortali". Così in una nota la consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta e il consigliere del I municipio Iacopo Scatà. "Il nostro confronto con l'amministrazione sulla questione andrà avanti, fino a che gli organi competenti non daranno seguito ai lavori, da tempo annunciati, e richiesti a gran voce dai residenti della zona. Il Campidoglio ha il dovere di mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini e di rispettare gli impegni presi, su questo non molliamo", concludono.(Com)