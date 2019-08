Governo: Salvini, non avrò mai parole negative per Di Maio e Conte

- Il vicepremier Matteo Salvini, parlando da Termoli, in provincia di Campobasso, ritorna sull'esperienza di governo sulla quale sta per calare il sipario e ribadisce: "Per quasi un anno abbiamo lavorato bene, non avrò mai parola negative per Di Maio e Conte e non risponderò mai agli insulti che mi stanno arrivando". Il ministro, quindi, spiega: "Come in tutte le coppie, può arrivare il momento in cui ti rendi conto che se passi più tempo a litigare la cosa migliore è salutarsi con rispetto". (Rin)