Velletri: va dalla ex e aggredisce il suo nuovo compagno, arrestato 43enne che deteneva armi clandestine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un 43enne originario di Velletri l'uomo che ieri si è recato ad Ostia a casa dell'ex compagna minacciandola di morte e colpendo il suo attuale compagno con un pugno al volto, per poi allontanarsi. Dalla prima attività investigativa effettuata dagli agenti del commissariato di Ostia, intervenuti sul posto, è emerso che l'aggressore ha precedenti di polizia per detenzione illecita di armi comuni da sparo. I poliziotti, supportati da personale specializzato, ricevuta la segnalazione hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo. Lì hanno rinvenuto una pistola glock, camerata con una cartuccia e rifornita con un caricatore con 17 cartucce, una pistola ad aria compressa munita di pallini, due balestre, 6 frecce, un pugnale di colore nero, due kit per la pulizia delle armi. Nella camera da letto poi, sono stati trovati 9.60 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e sostanze dopanti. Altri proiettili di cui uno calibro 257 magnum, 55 proiettili calibro 9x21 e quattro caricatori, erano all'interno di un borsello poggiato sulla rete di recinzione del giardino. Al termine dell'operazione, C.A., già destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Roma nel 2009, è stato arrestato. Dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria dei reati di detenzione di armi clandestine e spaccio di sostanze stupefacenti. La pistola marca glock, infatti, è risultata provento furto. (Rer)