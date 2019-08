Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su scarcerazione leader opposizione Fujimori

- La Corte suprema del Perù si pronuncerà oggi, 9 agosto, sulla scarcerazione del leader di opposizione Keiko Fujimori, in carcere preventivo da nove mesi per il suo presunto coinvolgimento in un maxi scandalo di corruzione, che vede coinvolta la compagnia di costruzione brasiliana Odebrecht. Lo rende noto la stessa Corte suprema sul suo account Twitter. Lo scorso gennaio la Corte di appello peruviana aveva respinto il ricorso presentato dalla difesa del leader di opposizione, confermando la condanna al carcere preventivo di 36 mesi. (segue) (Mec)