Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su scarcerazione leader opposizione Fujimori (2)

- La leader di Forza popolare (Fp) è indagata per finanziamento irregolare della campagna elettorale delle presidenziali del 2011. La figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori è tornata in carcere dopo che le autorità giudiziarie hanno annullato la sentenza che revocava l'ordine di detenzione preventiva nei suoi confronti. Fujimori è accusata di aver ricevuto dall'impresa brasiliana Odebrecht fondi illegali per la campagna del 2011. Secondo quanto emerso finora il partito avrebbe ricevuto contributi illeciti per almeno 800 mila dollari. (segue) (Mec)