Perù: atteso per oggi verdetto Corte suprema su scarcerazione leader opposizione Fujimori (3)

- Il fermo di Fujimori è stato disposto per il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove individuati dal giudice Richard Concepcion Caruancho: la parlamentare Keiko Fujimori non ha un "lavoro conosciuto", tale da imporle obblighi di presenza, e vista "la gravità" delle possibili condanne - da dieci a venti anni - avrebbe serie possibilità di espatriare negli Stati Uniti, dove ha "i suoceri e alcuni amici" o in Giappone, "avendo discendenza giapponese e alcuni familiari". Fujimori è stata arrestata mercoledì 10 ottobre dopo essersi recata alla procura proprio per testimoniare sui contributi ricevuti dal suo partito. (segue) (Mec)