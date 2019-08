Roma: Grancio (misto), basta sceneggiate Raggi con nuovi autobus mentre servizio va a picco

- "Invece di ripetere questo ridicolo teatrino con la presentazione in giro per la città di autobus che hanno lo stesso numero di matricola, la sindaca spieghi agli utenti del trasporto pubblico come Atac intende rimediare al calo vertiginoso delle corse registrato negli ultimi anni, con la sistematica violazione del contratto di servizio".Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina del gruppo misto e esponente di demA, Cristina Grancio, ein riferimento alla quarta presentazione dei nuovi mezzi dell'Atac, con la partecipazione della Sindaca Virginia Raggi, che si è tenuta oggi ad Acilia. "Le corse soppresse nel trasporto di superficie gestito da Atac – prosegue la consigliera – sono state, nel 2018, 1 milione e 650mila, con un incremento del 27 per cento rispetto all'anno precedente e più del doppio rispetto al 2014, secondo i dati diffusi dall'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici di Roma Capitale. Mentre è in corso la quarta sceneggiata della serie, gli utenti sono giustamente inferociti perché l'offerta di trasporto pubblico nella nostra città è in continuo calo e non si avvertono reali segnali di ripresa nonostante il concordato fallimentare." (Com)