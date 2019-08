Tpl Roma: Di Pillo (presidente municipio X), grazie a Raggi per nuovi bus ad Acilia

- Oggi ad Acilia la consegna di 20 nuovi bus da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ringrazio la sindaca di essere qui - ha detto la presidente del municipio X Giuliana Di Pillo - per quello che è un momento molto importante per questo municipio del quale vado fiera ed i cittadini che sono qui ne sono l'esempio". "Questo municipio ha delle peculiarità, ogni sua zona è importante - ha proseguito Di Pillo -, è un municipio che comprende sì Ostia ma, ci tengo a dirlo, tutto l'entroterra. Entroterra che ha molte difficoltà che noi stiamo cercando di risolvere. A breve (entro la fine di agosto/inizio settembre) partiranno i lavori per rifare via Achille Funi e via Bepi Romagnoni e questo è importante perché i residenti aspettano il rifacimento stradale da molto tempo". Di Pillo ha aggiunto: "Abbiamo tolto i cassonetti dalle strade e avviato il porta a porta; effettuato potature. Ma la cosa che caratterizza questo quartiere sono proprio i cittadini che giustamente avanzano richieste e proteste ma in primis sono attivi sul territorio e vigilano sul loro territorio. A breve partiremo con il bando delle adozioni sulle aree verdi e in proposito abbiamo già oltre 50 richieste; questo è segno di attivismo civico. La ringrazio di essere qui per aver portato nuovi mezzi pubblici dei quali invito tutti a servirsi". Nell'occasione la minisindaca si è intrattenuta con alcuni cittadini che hanno segnalato alcune situazioni delle quali è stata presa nota per arrivare alla risoluzione dei problemi.(Com)