Difesa: Bulgaria, nave statunitense Uss Porter da oggi nel porto di Varna

- L'unità navale Uss Porter si trova da oggi in visita nel porto bulgaro di Varna per le celebrazioni dei 140 anni della Marina militare della Bulgaria. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Sofia Globe", la sosta della nave Usa si protrarrà fino a domenica 11 agosto, giornata in cui viene celebrato l'anniversario della Marina bulgara. Secondo un comunicato della sesta flotta navale Usa, la Uss Porter si trova nel Mar Nero anche al fine di "rafforzare la stabilità marittima regionale, e mostrare sostegno ai nostri alleati della Nato e ai nostri partner nella regione". Quella che si trova da oggi nel porto bulgaro di Varna è la sesta unità navale statunitense in visita nel Mar Nero dall'inizio del 2019. Precedentemente la Uss Porter ha partecipato, sempre nel Mar Nero, all'esercitazione navale Sea Breeze 2019. (Bus)