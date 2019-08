Milano: morto operaio 28enne colpito da una trave alla testa

- È morto alle 9.07 Alessandro Vezzoli, l'operaio 28enne trafitto giovedì mattina da un tondino di ferro nella parte occipitale del cranio mentre lavorava in un cantiere in centro a Milano. Il giovane di Romano di Lombardia (BG) era stato trasportato, già in coma, in condizioni critiche all'ospedale Niguarda dove era stato operato d'urgenza. Tuttavia, la ferita alla testa è risultata troppo grave e per il 28enne non c'è stato nulla da fare. L'incidente era avvenuto poco prima delle 8 di ieri all'interno di un parcheggio sotterraneo multi-piano in via Gian Battista Soresina al livello - 6. (Rem)