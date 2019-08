Migranti: Salvini scrive a omologo norvegese, Ocean Viking approdi altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Norvegia intervenga perché la nave Ocean Viking, che ha a bordo 80 migranti prelevati “in acque Sar libiche”, si diriga verso “un porto norvegese o di altro paese disponibile”. Questo il contenuto della lettera che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha indirizzato all’omologo di Oslo Joran Smedal Kallmyr. La Ocean Viking, ricorda il titolare del Viminale, è partita alla volta delle coste libiche col dichiarato, preciso intento di “trarre in salvo i migranti e condurli in un luogo sicuro”. Successivamente “ha atteso, in prossimità di quei lidi, la messa in mare di un’imbarcazione con migranti non previamente identificati e non in possesso di titolo per fare ingresso in Europa, per raccoglierli e trasportarli fuori dalla zona Sar libica”. Qualora la nave indirizzasse in maniera arbitraria la navigazione verso l’Italia, avverte Salvini, “potrebbe desumersi l’intenzione di porre in essere un’attività volta al preordinato e sistematico trasferimento illegale di immigrati nel nostro paese, anche in violazione di provvedimenti delle autorità italiane”. (segue) (Res)