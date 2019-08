Migranti: Salvini scrive a omologo norvegese, Ocean Viking approdi altrove (2)

- L’Italia, prosegue il ministro, non è quindi giuridicamente tenuta, né disponibile ad accogliere gli immigrati irregolari non identificati a borgo della Ocean Viking e ritiene che si sia “in presenza di condotte che agevolano il raggiungimento degli illeciti obiettivi dei trafficanti”. Roma chiede quindi al governo norvegese di assumersi le responsabilità di “Stato di bandiera” e d’intervenire nei confronti della nave e del suo comandante ed equipaggio “affinché venga riconosciuto il ruolo di coordinamento delle autorità norvegesi per l’approdo verso un porto norvegese o di altro paese disponibile, dato peraltro che la natura, le dimensioni e l’equipaggiamento della Ocean Viking sono tali da integrare sicuramente un “place of safety” e consentire viaggi in mare di lunga percorrenza”. (Res)