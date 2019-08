Governo: ferie sospese a Montecitorio, probabile seduta Camera il 19 o 20 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferie sospese per i dipendenti della Camera dopo l’apertura della crisi di governo. Impiegati e funzionari hanno ricevuto un messaggio di allerta per una possibile riunione di Aula che potrebbe tenersi lunedì 19 o martedì 20 agosto con l'invito a tenersi pronti per la predisposizione del servizio adatto all'evenienza.(Rer)