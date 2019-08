Governo: Terranova (M5s), abbiamo fatto male a fidarci di Salvini

- Anche in Campidoglio si commenta la crisi di governo. Sulla sua pagina Facebook il presidente della commissione Bilancio dell'assemblea capitolina Marco Terranova attacca Salvini: "Il ministro dell'interno più inutile della storia con velleità da premier tipica degli arroganti presuntuosi, sta per consegnare il Paese all'esercizio provvisorio, all'aumento dell'Iva, e alla risalita dello spread. Il numero di parlamentari resterà invariato e qualora, malauguratamente, dovesse formarsi un governo sovranista come auspicato dall'altra nullità nostalgica collezionatrice di poltrone ma non di lavoro (se si assomigliano si pigliano), andremo verso una tassazione pro ricchi ed evasori e l'abbrutimento civile". "Il Movimento - prosegue Terranova - è stato l'elemento di equilibrio e il baluardo a difesa dei principi costituzionali contro il ritorno della destra becera e dell'ignoranza gestionale ed amministrativa dell'analfabetismo politico. Avevamo trovato nel Presidente Conte una persona di enorme spessore e capacità ma evidentemente i capricci da spiaggiarolo di chi non ha mai lavorato prevalgono su tutto quanto di buono è stato fatto e poteva essere realizzato". Poi, l'ammissione: "Abbiamo fatto male a fidarci di chi non è capace di rispettare nemmeno un contratto, di chi aveva promesso il taglio delle accise sui carburanti, di chi tace sui 49 milioni, sembrerebbe anche spariti, indebitamente trattenuti dal suo partito, di chi difende le gestioni fallimentari dei beni dello stato a discapito della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini. Di chi invece che combattere le organizzazioni criminali fondate sullo sfruttamento della disperazione ha preferito combattere direttamente i disperati. Di chi fa saltare il Governo alla vigilia del taglio drastico dei parlamentari dopo aver votato insieme alle opposizioni della tradizione poltronista e fannullona tutto ciò che non poteva trovare consenso in chi difende le giuste battaglie contro le opere inutili e le spese pazze che privilegiano i soliti noti". Infine i ringraziamenti: "Grazie Presidente Conte, grazie Luigi, grazie Movimento 5 Stelle". (Rer)