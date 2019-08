Cultura: nella collezione della Farnesina arriva l'opera Obiettivo, scultura di dati su povertà estrema

- Entra a far parte della collezione d’arte italiana contemporanea della Farnesina, la lampada datapoietica ideata da Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, alimentata da un'enorme quantità di dati raccolti a livello globale ed elaborati dall'intelligenza artificiale e che resterà accesa fin quando nel mondo non sarà sconfitta la povertà estrema. L’opera campeggia accanto ad altre nuove di classici del novecento, tra cui Campigli, Burri, Greco, Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, e di giovani artisti come Luca Pozzi e Carola Bonfili. Obiettivo è il nome dato alla lampada datapoietica e che fa parte di un progetto più articolato, che prende forma in un oggetto che utilizza i dati e l'intelligenza artificiale per dare forma a qualcosa che non esisteva, e creare nuovi spazi di progettazione e immaginazione. Si tratta di un'opera d'arte pensata per gli spazi pubblici, ideata dai due giovani creativi per stimolare la riflessione su temi di grande importanza per la società e per il nostro futuro. “A vent’anni dalla sua istituzione, la collezione concorre in modo determinante all’idea di un Paese che si fa sistema intorno alle proprie eccellenze creative ed è divenuta un elemento di forza e di identità nelle attività quotidiane di diplomazia culturale svolte da questa amministrazione”, ha commentato il segretario generale della Farnesina, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni. (segue) (Com)