Cultura: nella collezione della Farnesina arriva l'opera Obiettivo, scultura di dati su povertà estrema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo raccoglie grandi quantità di dati circa la povertà estrema nel mondo da sorgenti globali affidabili, li elabora e ne visualizza i risultati, variando ed animando la luce emessa, per poter recepire e segnalare visivamente quando la povertà estrema nel mondo dovesse scendere sotto un certo livello, decretando l'inizio di una nuova era per l'umanità, fatta di maggior giustizia, dignità e accessibilità alle opportunità. Obiettivo e tutte le nuove opere sono acquisite in occasione dell’anniversario della collezione. La collezione si compone di oltre 470 opere, alcune di proprietà e altre concesse in comodato d’uso gratuito, di più di 250 artisti e copre l’intero arco di storia dell’arte italiana dagli anni ’50 del secolo scorso ai giorni nostri. Nel 2017 è stata insignita del premio “Mecenati del XXI secolo – Institutional art awards” come migliore collezione d’arte nelle Istituzioni pubbliche. Obiettivo non è solo un artefatto tecnico, ma anche culturale ed esistenziale; non è un oggetto isolato, ma rientra nel più complesso e articolato progetto Datapoiesis, realizzato con il sostegno della compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “Ora produzioni di cultura contemporanea”, che si svilupperà in diversi momenti di confronto, analisi, concettualizzazione, prototipazione, business modeling, coinvolgendo studenti, artisti, designer per creare nuove opportunità per l’immaginazione sociale. (Com)