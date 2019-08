Piemonte: Frana del Quincinetto, arrivano modifiche a piano Protezione civile

- Il prefetto ha accolto le osservazioni dei Comuni coinvolti nell'emergenza frana del Quincinetto, in Piemonte. Le principali modifiche sull'autostrada A5 prevedono l'utilizzo, sia in entrata che in uscita, del casello autostradale di Quincinetto per i mezzi di portata inferiore alle 3,5 tonnellate. La Polizia stradale, di concerto con i gestori autostradali e con gli operatori che presidiano la rotonda di Quincinetto e con "movieri" in sostituzione del semaforo che si trova sul ponte di Quincinetto, valuterà in modo dinamico l'agevolazione del flusso di traffico proveniente da entrambi le direzioni, privilegiando quello più critico. Prevista la deviazione per i mezzi pesanti che percorrono la statale 26 in direzione nord, sulla sp 69, prima dell'ingresso in Borgofranco, e poi sulla sp 70 per ritornare quindi sulla ss. 26 a monte della zona abitata. La Polizia locale sarà chiamata a svolgere azione di presidio. Uno dei presidi garantiti dalle forze dell'ordine viene spostato in una zona più vicina al ponte verso il comune di Quassolo. Per gestire il traffico con la massima flessibilità è stato previsto inoltre che il Comitato operativo viabilità (Cov), convocato della Prefettura di Torino, in caso di chiusura del tratto autostradale adotti le più opportune misure per mitigare l'impatto del traffico sia pesante che leggero sul territorio oggetto del piano in raccordo con l'omologa struttura della regione Valle d'Aosta. Per garantire la sicurezza della linea ferroviaria Torino – Aosta, è stato inoltre concordato che in caso di allerta 3 ne sia data comunicazione anche a RFI che, d'intesa con le compagnie che fruiscono della rete ferroviaria, attuerà i propri dispositivi di mobilitazione e adotterà se necessario, con una valutazione congiunta con la Prefettura, eventuali limitazioni del traffico.(Rpi)