Roma: aggredisce infermiera all'ospedale Cristo Re, arrestato 23enne

- Un 23enne all'ospedale Cristo Re di Roma, dopo aver aggredito una infermiera, procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, ha colpito anche i tre agenti del commissariato Primavalle e Montemario che erano intervenuti su segnalazione di una persona in escandescenza. B.R., arrestato, dovrà rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Gli agenti sono stati refertati, per le ferite riportate, con 10 giorni di prognosi ciascuno. (Rer)