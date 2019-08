Milano: vagava nudo in strada in stato di alterazione, 38enne morto poco dopo essere arrivato in ospedale

- Un italiano di 38 anni è morto in ospedale per arresto cardiaco giovedì sera dopo che il 118 e la polizia lo avevano trovato vagare in strada completamente nudo e in stato di forte agitazione. Poco prima delle 21 alcuni residenti e passanti hanno chiamato il 112 segnalando un uomo in via Goffredo Mameli, zona Risorgimento, che oltre a parlare ad alta voce da solo prendeva a testate gli alberi e le auto parcheggiate in sosta. Sul posto sono state inviate un ambulanza e un'automedica. Tuttavia, i soccorritori hanno dovuto richiedere l'intervento della Polizia perché il 38enne era ingestibile e non si riusciva a farlo fermare. Con l'ausilio degli agenti delle Volanti, l'uomo è stato caricato sull'ambulanza è trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli dove morto alle 22.35 circa 20 minuti minuti dopo il suo arrivo. Il pm di turno non ha disposto l'autopsia e ha affidato la salma ai famigliari. Secondo quanto appreso la causa della decesso pare essere imputabile all'abuso di sostanze stupefacenti. Il 38enne viveva a Milano e aveva alle spalle precedenti per rissa e per guida in stato di ebrezza.(Rem)