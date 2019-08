Panama: atteso per oggi verdetto contro ex presidente Martinelli

- Dopo oltre quattro mesi di processo, la giustizia panamense emetterà oggi la prima sentenza sull'ex presidente Ricardo Martinelli, accusato di una serie di reati tra cui l'aver disposto intercettazioni illegali contro almeno 150 oppositori e rappresentanti sindacali. L'attesa sentenza, per un caso aperto cinque anni fa, chiude alle 18 (ore locali, la notte in Italia) un dibattimento nel quale sono state ascoltati oltre 40 testimoni. La procura, sintetizza "La Estrella de Panama", ritiene che Martinelli sia l'autore intellettuale dei reati, chiedendo una condanna a 21 anni e il risarcimento dei danni. Da parte sua la difesa rivendica la totale innocenza dell'assistito sostenendo che si tratta di una cospirazione ordita da Juan Carlos Varela, presidente di Panama fino alla primavera. Oltre alle numerose intercettazioni, con cui si sarebbe sviluppato un piano di contrasto dell'opposizione in aperta violazione della privacy, Martinelli è accusato di due reati contro l'amministrazione pubblica nelle forme di peculato e di malversazione. (Mec)