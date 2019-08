I fatti del giorno – Europa orientale

- Slovacchia: si punta nuovamente a seggio non permanente del Consiglio di sicurezza Onu - La Slovacchia vuole diventare un membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell'Onu nel periodo 2028-29. Lo rivela un documento del ministero degli Esteri citato dall'agenzia di stampa "Tasr". Bratislava ha già svolto questa funzione nel biennio 2006-07, ma è intenzionata a lottare per ripetere l'esperienza. Tra i ruoli internazionali a cui la Slovacchia si mostra interessata c'è anche la presidenza del Consiglio per i diritti umani della Nazioni Unite, di cui il paese è attualmente membro (2018-20). Ha anche in mente di sostenere la candidatura del giudice Peter Tomka alla Corte internazionale di giustizia e di correre per partecipare al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel periodo 2023-25. Il documento presentato dal dicastero degli Esteri per una revisione interdipartimentale indica anche i piani della delegazione slovacca per la 74ma sessione dell'Assemblea plenaria dell'Onu. "In qualità di membro dell'Unione europea, la Slovacchia presenterà la sua posizione in accordo con l'indirizzo di politica estera dell'Ue", si legge. (segue) (Res)