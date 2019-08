I fatti del giorno – Europa orientale (3)

- Difesa: Azerbaigian, ritrovati nel Mar Caspio frammenti del MiG-29 sparito il 24 luglio - Alcuni frammenti del MiG-29 dell'aeronautica azerbaigiana sparito dai radar lo scorso 24 luglio sono stati trovati nel Mar caspio. È quanto riferito dal ministero della Difesa di Baku, il MiG è sparito mentre stava conducendo un volo di addestramento notturno ma sinora non si era riusciti a identificarne la posizione e, per questo motivo, le autorità azerbaigiane hanno presunto che fosse caduto nel bacino marittimo. Non avendo trovato il velivolo e la scatola nera non è stato ancora possibile determinare i motivi che hanno provocato l’incidente. La procura militare di Baku, tuttavia, ha avviato un procedimento penale. (segue) (Res)