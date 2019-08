I fatti del giorno – Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: manifestazioni a Bishkek, arrestati 40 sostenitori ex presidente Atambayev - La polizia del Kirghizistan ha arrestato circa 40 sostenitori dell'ex presidente Almazbek Atambayev che hanno partecipato a una manifestazione a Bishkek. È quanto riferito dall’ufficio stampa del ministero dell’Interno del Kirghizistan. Ieri i sostenitori di Atambayev si sono riuniti all’esterno della sede del parlamento nella capitale kirghisa in seguito all’arresto dell'ex presidente. Le forze di sicurezza hanno successivamente disperso i manifestanti e la polizia ha comunicato che la situazione al momento è sotto controllo. "Sono stati arrestati circa 40 autori di vari reati. Attualmente sono in corso lavori per identificare gli istigatori di queste sommosse", ha riferito il dicastero. Secondo il ministero dell'Interno circa 1.500 persone hanno partecipato ai disordini di Bishkek durante la notte. I manifestanti hanno rotto le vetrine dei negozi, telecamere e hanno dato fuoco i bidoni della spazzatura. (segue) (Res)