I fatti del giorno – Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: ministero Esteri convoca diplomatico Usa dopo post su proteste non autorizzate - Il ministero degli Esteri russo ha convocato il capo della sezione politica dell'ambasciata statunitense a Mosca dopo che sul profilo Twitter della rappresentanza diplomatica sono state pubblicate delle informazioni sulla manifestazione non autorizzata tenutasi nella capitale russa lo scorso 3 agosto. È quanto si legge in una nota del dicastero degli Esteri di Mosca. "Il 9 agosto, il capo della sezione politica presso l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia Tim Richardson è stato convocato al ministero degli Esteri dopo che delle informazioni relative alla manifestazione non autorizzata del 3 agosto a Mosca sono state pubblicate sull'account Twitter ufficiale del dipartimento degli affari consolari degli Stati Uniti e sul sito web della missione diplomatica", ha riferito il ministero degli Esteri. Nella nota si sottolinea che pubblicare i dati sulla manifestazione forniti dagli organizzatori è come un invito a partecipare alle proteste e quindi qualifica questa mossa come un tentativo di immischiarsi negli affari della Russia. Il 27 luglio e il 3 agosto si sono svolte delle manifestazioni non autorizzate a Mosca per protestare contro gli ostacoli posti dalle autorità locali alle candidature indipendenti in vista delle elezioni municipali del prossimo 8 settembre. (Res)