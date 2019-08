I fatti del giorno - Balcani

- Albania: riforma giudiziaria, per l'Ue "alto numero magistrati rimossi conferma serietà processo" - L'alto numero dei magistrati albanesi rimossi o che hanno rassegnato le dimissioni è una testimonianza della serietà del processo di rivalutazione dei giudici e dei procuratori, considerato l'elemento chiave della profonda riforma giudiziaria intrapresa dall'Albania. Lo ha affermato il direttore per i Balcani occidentali alla Commissione europea, Genoveva Luiz Calavera, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Voice of America". Fino adesso nell'ambito della rivalutazione, teso a verificare i loro patrimoni, la loro formazione professionale e l'integrità morale, sono 74 magistrati rimossi dall'incarico, mentre altri 39 si sono dimessi. "E' un processo avviato con l'intenzione di far rientrare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, ripulendo il sistema dagli elementi corrotti", ha sottolineato Calavera, la quale e' anche alla guida della missione internazionale di monitoraggio, composta da magistrati europei e statunitensi, che assistono da vicino l'intero processo. (segue) (Res)