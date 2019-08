I fatti del giorno - Balcani (3)

- Grecia: parlamento approva documento su abolizione "asilo universitario" - Il parlamento di Atene ha approvato il controverso provvedimento governativo che abolisce "l'asilo universitario", la norma che dal 1982 impediva alle forze dell'ordine elleniche di accedere nell'università eccetto che in circostanze eccezionali. A votare in favore sono stati i deputati del partito governativo Nuova democrazia (Nd) e quelli di Soluzione greca. Contrario il Partito comunista greco (Kke); mentre il maggiore partito d'opposizione, Syriza, così come il movimento Mera25 non hanno partecipato al voto uscendo dall'aula in segno di protesta dopo l'inserimento all'ultimo minuto di due emendamenti presentati dal ministro del Lavoro Giannis Vroutsis: uno relativo all'introduzione di un tetto mensile per il pagamento delle pensioni a 4.608 euro; l'altro relativo ai licenziamenti dei lavoratori e alle relative compensazioni. L'articolo 64 del provvedimento inter-ministeriale approvato ieri sera prevede l'abolizione del diritto d'asilo universitario e rientra in un più ampio progetto di riforma della Pubblica amministrazione ellenica. (segue) (Res)