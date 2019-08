I fatti del giorno - Balcani (5)

- Croazia: presidente Grabar-Kitarovic, mi candido per secondo mandato perché non posso voltare le spalle al paese - La presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic ha confermato oggi di volersi ricandidare per il secondo mandato, affermando che "non posso voltare ora le spalle al paese". Grabar-Kitarovic ha dichiarato al settimanale "Hrvatski tjednik" che "non sarebbe giusto voltare ora le spalle ai cittadini e accettare un posto di lavoro pagato molto meglio, abbandonando il popolo e i miei stessi figli, che vedono il proprio futuro qua". Grabar-Kitarovic ha detto inoltre di "appoggiarmi soprattutto al popolo croato, ma non voglio nemmeno voltare le spalle al partito in cui sono cresciuta (l'Unione democratica croata, Hdz)". (Res)