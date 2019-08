I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Alto commissario Bachelet, nuove sanzioni Usa rischiano di esacerbare la crisi - L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha avvertito del rischio che le nuove sanzioni disposte dagli Stati Uniti contro il Venezuela possono peggiorare la crisi sociale ed economica nel paese. "Queste sanzioni sono estremamente ampie e non contengono misure sufficienti per mitigare l'impatto nei settori della popolazione più vulnerabili", segnala Bachelet esprimendo il timore che il nuovo giro di vite imposto da Washington possa causare ulteriori danni "nel diritto alla salute e all'alimentazione, in particolare in un paese nel quale già esiste una seria situazione di scarsità di beni essenziali". (segue) (Res)