I fatti del giorno – Asia (5)

- Hong Kong: ambasciatore cinese a Roma, priorità Pechino è fermare caos e violenza - Il governo cinese in merito alle proteste di Hong Kong ha una posizione chiara: fermare caos e violenza e riportare l’ordine. Qualora Hong Kong non riuscirà a gestire la situazione, Pechino non resterà a guardare. Lo ha detto l’ambasciatore cinese a Roma, Junhua Li, nel corso di una conferenza stampa convocata per parlare dell’attuale situazione a Hong Kong. “Come ha detto anche il presidente cinese Xi Jinping, qualsiasi azione che metta a rischio la sicurezza nazionale e metta in discussione le linee guida della Cina non può essere tollerata”, ha affermato Li, che ha espresso il massimo ssotegno al governatore di Hong Kong Carrie Lam e alla polizia. “Bisogna ascoltare la voce della maggioranza: a Hong Kong chiedono di tornare alla vita normale. Nei confronti di quei pochi attivisti violenti dico: non giocate con il fuoco. E questo vale anche per gli architetti misteriosi che sono dietro ai manifestanti”, ha dichiarato ancora l’ambasciatore. (Res)