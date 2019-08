I fatti del giorno - America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Guaidò, "prima o poi" il governo tornerà al tavolo dei negoziati - Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela (An), l'oppositore Juan Guaidò, ha assicurato che il governo di Nicolas Maduro tornerà "prima o poi" a sedere al tavolo dei colloqui di pace propiziati dal regno di Norvegia, dopo la rinuncia a partecipare alle sessioni programmate a Barbados per l'8 e 9 agosto. "Prima o poi torneranno e dovranno sedersi", ha detto l'autoproclamato presidente ad interim in un messaggio video diffuso sulle principali piattaforme sociali. La delegazione di Maduro aveva deciso di disertare l'appuntamento accusando il fronte di Guaidò di aver accolto favorevolmente l'ultima tornata di sanzioni disposte dagli Usa contro il paese. Per Guaidò, la sospensione del dialogo è però "prova di mala fede e di poca serietà" oltre che di un tentativo per cercare di "ricattare la comunità internazionale perché fermi le sanzioni". (segue) (Res)