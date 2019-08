Algeria: in carcere il patron del gruppo Condor

- Il presidente e direttore generale del gruppo algerino Condor Electronics, Abderrahmane Benhamadi, è stato arrestato ieri sera su ordine del giudice istruttore del tribunale di Sidi M’hamed, ad Algeri. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Aps” citando un comunicato del tribunale. Agli arresti, nel quadro della stessa inchiesta, sono finite anche altre sette persone tra cui due fratelli di Benhamadi. I sospetti sono perseguiti per “riciclaggio di denaro, trasferimento di beni ottenuti da atti di corruzione al fine di nasconderne la fonte illecita nell’ambito di un’organizzazione criminale, partecipazione allo sperpero e all’utilizzo di fondi bancari, concussione e finanziamento illecito ai partiti politici”. Dopo le dimissioni di Bouteflika, la giustizia algerina ha avviato una serie di indagini per corruzione contro ex alti funzionari legati alla presidenza (1999-2019) e imprenditori accusati di aver beneficiato dei legami privilegiati con l'entourage del capo dello Stato. Figure di spicco dei vertici politici, economici, militari della cerchia di Bouteflika e non solo sono state coinvolte da una serie di inchieste per corruzione e per complotto "contro il popolo". Una campagna di dimensioni senza precedenti il cui grande promotore è il generale Ahmed Gaid Salah, capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale e viceministro della Difesa. (segue) (Ala)