Algeria: in carcere il patron del gruppo Condor (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso ufficiale che, dopo essere stato per anni considerato un fedelissimo di Bouteflika, si è reso assoluto protagonista nella seconda metà di marzo degli eventi che hanno portato al clamoroso passo indietro del capo dello Stato, passando prima dalla parte del cosiddetto “movimento popolare” che nel frattempo si andava ingrossando per le strade di Algeri e poi chiedendo l’applicazione dell’articolo 102 per la destituzione del presidente. L’obiettivo dichiarato ora da Gaid Salah, il cui potere è ormai a livelli senza precedenti, è di “recuperare il denaro sottratto al popolo e punire i colpevoli che hanno cospirato contro lo Stato”. In manette sono finiti, tra gli altri, Said Bouteflika, fratello minore e consigliere dell’ex presidente Abdelaziz; il generale Mohamed Mediene, detto “Toufik”, ex capo del potentissimo Dipartimento di sorveglianza e sicurezza fino al 2015 diventato negli anni acerrimo rivale di Bouteflika; il generale Athmane Tartag, succeduto a “Toufik” alla guida dell’intelligence e destituito il giorno dopo le dimissioni dell’ex presidente; Issad Rebrab, patron del gruppo Cevital e uomo più ricco del paese; Ali Haddad, ex presidente del Forum dei capi d’impresa (Fce); i fratelli Kouninef, anche loro a capo di un impero economico; Louisa Hanoune, segretaria generale del Partito dei lavoratori (Pt), una delle principali forze di opposizione in Algeria. (Ala)