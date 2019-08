Romania: Pnl ufficializza candidatura presidente Iohannis per nuovo mandato

- Il Consiglio nazionale del Partito nazionale liberale (Pnl) - principale schieramento dell'opposizione di centro-destra in Romania - ha lanciato, in occasione del Congresso nazionale della formazione, la candidatura del presidente Klaus Iohannis per un nuovo mandato da ottenere alle prossime elezioni di novembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mediafax". Presente alla riunione del partito, il capo dello Stato ha sottolineato che la Romania può diventare "forte e funzionante" se vengono rispettate due condizioni importanti: la ricostruzione dello Stato romeno su fondamenta corrette e su un'economia sana, con una crescita sostenibile. In Romania, le elezioni presidenziali si terranno il prossimo 10 novembre. (Rob)