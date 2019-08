Palermo: detenzione illegale d’armi, in arresto un 68enne

- Nascondeva in casa una pistola a tamburo priva di segni identificativi e attrezzatura per equipaggiare un fucile da caccia con matricola abrasa il 68enne tratto in arresto oggi nel palermitano. I carabinieri delle stazioni di Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi, in una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e accertato la detenzione illegale di diverse parti meccaniche per il fucile da caccia, munizioni di diverso calibro per armi lunghe e corte e polvere da sparo. (Ren)