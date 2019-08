Tunisia: premier Chahed presenta oggi candidatura alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Youssef Chahed, ha annunciato ieri sera la sua candidatura alle elezioni presidenziali anticipate che si terranno il prossimo 15 settembre. "Ho pensato molto e ho deciso di candidarmi come presidente della repubblica", ha dichiarato il premier durante un’assemblea del suo partito Tahya Tuones. La candidatura verrà presentata ufficialmente oggi, ultimo giorno valido per la registrazione. Al momento il premier non ha ancora specificato se presenterà le sue dimissioni da capo del governo. Tuttavia secondo alcune fonti vicine al premier citate dalla stampa tunisina, Chahed non presenterà le sue dimissioni sia per evitare di creare un vuoto all’interno dell’esecutivo in questo momento critico, ma anche per non forzare le leggi tunisine che non prevedono l’abbandono dell’incarico da parte del capo dell’esecutivo in questo caso specifico.(Tut)