Civitavecchia: controlli in stazione di Ladispoli, Polizia sanziona 8 persone che attraversavano binari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di prevenzione continueranno anche nei prossimi giorni, mentre a settembre riprenderà l'attività di educazione alla sicurezza che viene condotta dalla Polizia ferroviaria presso le scuole nell'ambito del progetto “Train to be cool”. Alcuni consigli utili della Polizia: durante la permanenza sui marciapiedi adiacenti ai binari non oltrepassare la linea gialla; non attraversare i binari, ma servirsi sempre dei sottopassaggi; non tentare di salire o scendere quando il treno è in movimento; durante eventuali soste impreviste del treno lungo la linea ferroviaria seguire le indicazione del personale di bordo. Per un viaggio sicuro, a tutti coloro che utilizzeranno il treno per i loro spostamenti si ricorda di prestare attenzione al proprio bagaglio, soprattutto durante le fermate del convoglio, ed evitare di lasciare incustoditi i propri oggetti di valore a bordo treno. Tenere a mente che i "professionisti del furto" tendono a sfruttare eventuali momenti di distrazione (durante la consultazione dei tabelloni orari o l'utilizzo delle macchinette self-service ad es.) ovvero situazioni di assembramento di persone od oggetti (cartoni o abiti) per occultare i movimenti delle proprie mani. (Rer)