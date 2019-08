Nigeria: sciiti respingono condizioni tribunale per cauzione leader Zakzaky

- Il Movimento islamico nigeriano (Imn) ha respinto le condizioni imposte dal tribunale dello stato nigeriano di Kaduna per la liberazione del loro leader Ibrahim Zakzaky, che la Corte ha acconsentito a rilasciare su cauzione dopo una detenzione di tre anni per aver "complottato contro lo Stato". Lo riferisce il sito di informazione "Sahara Reporter", precisando che secondo gli sciiti le condizioni associate alla cauzione dell'imam sono "troppo rigide". In una dichiarazione rilasciata ieri alla stampa locale, il portavoce di Imn Abdullahi Musa ha sostenuto che le condizioni proposte sono "uno stratagemma" del governatore dello stato di Kaduna, Nasir el-Rufai, "per mettere a tacere Zakzaky" e lasciarlo in carcere. L'amministratore dello stato di Kaduna ha chiesto fra le altre cose al ministero degli Esteri di verificare se veramente Zakzaky e sua moglie avessero un appuntamento medico con l'ospedale di Medanta, in India, e chiesto al governo federale di sottoscrivere un accordo con il governo indiano in base al quale Nuova Delhi non potrà "in alcun caso" offrire asilo all'imam e alla moglie. (segue) (Res)