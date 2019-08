Nigeria: sciiti respingono condizioni tribunale per cauzione leader Zakzaky (2)

- Il rilascio dell'imam è stato deciso dal giudice dell'Alta corte dello stato centro-settentrionale di Kaduna, Darius Khobo, lo scorso 5 agosto, affinché il leader sciita si possa sottoporre a cure mediche in India. I legali di Zakzaky avevano sostenuto davanti alla Corte che da quando l'imputato è stato rinchiuso in carcere le sue condizioni di salute, in particolare la vista, si sono deteriorate. La sentenza, riferiscono i media locali, non precisa la durata della permanenza concessa. In reazione alla sentenza, il portavoce del governo locale del Kaduna, Dari Bayero, ha dichiarato che la procura avrebbe analizzato con precisione la causa per valutare se esiste una possibilità di presentare ricorso. In occasione dell'udienza, che era stata rimandata ed era molto attesa dai sostenitori dell'Imn, principale gruppo sciita nigeriano, alcuni scontri si sono verificati a Lagos fra militanti e polizia: gli agenti hanno disperso le persone che si erano radunate senza autorizzazione ed alcuni manifestanti sono stati arrestati, incluso un giornalista. (segue) (Res)