Nigeria: sciiti respingono condizioni tribunale per cauzione leader Zakzaky (3)

- In attesa dell'udienza, i militanti dell'Imn avevano in realtà annunciato la sospensione temporanea delle proteste per chiedere il rilascio dell’imam: in una dichiarazione, il principale gruppo sciita del paese ha motivato la decisione con il rispetto nei confronti di alcuni persone e gruppi intervenuti per cercare di risolvere la questione della detenzione di Zakzaky, definita “illegale”. L'annuncio giungeva dopo l'ennesimo episodio di scontri fra i militanti e le forze dell'ordine, e la decisione del governo di mettere fuori legge il Movimento. Dopo aver vietato ancora una volta al gruppo la possibilità di riunirsi e manifestare, le autorità giudiziarie nigeriane hanno inoltre concesso al governo l’autorizzazione di etichettare l'Imn, principale gruppo sciita del paese, come un'organizzazione terroristica. (segue) (Res)