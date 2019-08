Russia: proteste opposizione, polizia invita a non partecipare a manifestazioni non autorizzate

- La polizia di Mosca ha emesso una nota di avvertimento sottolineando che la partecipazione a raduni non autorizzati in città è inaccettabile. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Tass” un portavoce del dipartimento di Mosca del ministero dell’Interno. "Nonostante i ripetuti avvertimenti, alcuni utenti di Internet continuano a chiedere alle persone di unirsi a manifestazioni non autorizzate nel centro della città. Vorremmo rilasciare un avvertimento ufficiale in cui si afferma che questi inviti e la partecipazione a questo tipo di attività sono punibili dalla legge", ha detto il portavoce. Il 10 agosto, stando a quanto pubblicato dagli organizzatori delle proteste su Internet, una manifestazione autorizzata dalle autorità avrà luogo in piazza Sakharov. "I tentativi di condurre un'attività pubblica non autorizzata, nonché qualsiasi provocazione, saranno considerati una minaccia all'ordine pubblico e saranno immediatamente repressi", ha aggiunto il portavoce. Nelle ultime settimane diverse sigle dell’opposizione sono scese in piazza a Mosca per protestare contro gli ostacoli posti dalle autorità alle candidature indipendenti alle municipali della capitale russa che si terranno il prossimo 8 settembre. (Rum)