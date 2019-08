Golf: FedEx cup, Molinari 51esimo nel Northern trust

- Francesco Molinari, 51esimo con 69 (-2) colpi, a metà classifica e Tiger Woods, 116esimo con 75 (+4), in bassa dopo il giro iniziale del Northern trust, il primo dei tre tornei conclusivi della stagione del Pga tour che porteranno all'assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. Sul percorso del Liberty National GC (par 71), a Jersey City nel New Jersey, guida la graduatoria con 62 (-9) Troy Merritt, ma gli sono a ridosso quattro dei maggiori candidati alla vittoria finale: Dustin Johnson, numero due mondiale, secondo con 63 (-8), Jon Rahm, terzo con 64 (-7) alla pari con Kevin Kisner, e Rory McIlroy, numero tre e secondo nella graduatoria FedEx, e Justin Rose, numero 4 e campione in carica FedEx, quinti con 65 (-6), alla pari con Tony Finau e con Webb Simpson. Francesco Molinari, partito dalla buca 10, è rimasto in par sulle prime nove buche giocate con due birdie e due bogey, poi ha guadagnato i due colpi sul campo con due birdie nel rientro. Subito in grande difficoltà Tiger Woods, anch'egli al via dal tee della 10, che ha segnato un parziale di 39 (+4) al giro di boa con un birdie, tre bogey e un doppio bogey, un quattro sopra par che non è riuscito a modificare nel resto del tracciato (due birdie e due bogey). Il montepremi è di 9.250.000 dollari. (Ren)